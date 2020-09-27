Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Минске снизили скорость мобильного интернета
Мир
Турция призвала Армению «прекратить агрессию» в отношении Азербайджана
Общество
Глава РАН призвал усилить ответственность за несоблюдение ограничений по COVID-19
Мир
Ереван опроверг информацию Баку о захвате шести населенных пунктов в НКР
Мир
В отношении Порошенко возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили после ДТП с семью погибшими под Калининградом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело по ст. 264 УК РФ возбудили после ДТП с участием рейсового автобуса в Калининградской области, в котором погибли семь человек. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщает УМВД по региону.

Авария произошла ранее в этот же день неподалеку от поселка Кумачево Зеленоградского района Калининградской области. По предварительным данным, рейсовый автобус, двигаясь по автодороге Переславское — Янтарный, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с груженным песком грузовиком.

В результате случившегося погибли семь человек, в том числе ребенок и оба водителя. Еще 10 человек пострадали и были госпитализированы, пишет «Газета.ру». Как сообщал региональный Минздрав, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, а остальные — в состоянии средней тяжести.

По факту ДТП прокуратура Калининградской области организовала проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020