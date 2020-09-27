Уголовное дело возбудили после ДТП с семью погибшими под Калининградом

Уголовное дело по ст. 264 УК РФ возбудили после ДТП с участием рейсового автобуса в Калининградской области, в котором погибли семь человек. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщает УМВД по региону.

Авария произошла ранее в этот же день неподалеку от поселка Кумачево Зеленоградского района Калининградской области. По предварительным данным, рейсовый автобус, двигаясь по автодороге Переславское — Янтарный, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с груженным песком грузовиком.

В результате случившегося погибли семь человек, в том числе ребенок и оба водителя. Еще 10 человек пострадали и были госпитализированы, пишет «Газета.ру». Как сообщал региональный Минздрав, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, а остальные — в состоянии средней тяжести.

По факту ДТП прокуратура Калининградской области организовала проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.