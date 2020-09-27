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Число жертв ДТП с рейсовым автобусом под Калининградом выросло до семи

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В ДТП с участием рейсового автобуса в Зеленоградском районе Калининградской области погибли семь человек. Ранее сообщалось о шести жертвах аварии. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

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«На данный момент имеются сведения о гибели в результате ДТП семерых человек, в числе которых ребенок. Количество пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь, в настоящее время устанавливается», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Среди погибших, по данным СК, водители обоих транспортных средств. Как в свою очередь уточняет РЕН ТВ, водитель автобуса скончался в больнице.

Пострадали в ДТП 10 человек. Все они были госпитализированы, пишет агентство со ссылкой на региональный миндрав.

«После происшествия в лечебные учреждения были госпитализированы 10 человек: пять — в городскую больницу скорой медицинской помощи, три — в областную клиническую и двое — в детскую областную больницы», — говорится в сообщении ведомства.

По данным медиков, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а остальные — в состоянии средней тяжести.

Авария произошла ранее в этот же день в районе поселка Кумачево на автодороге Переславское–Янтарный. Рейсовый автобус выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с груженым песком грузовиком. Отмечалось, что среди погибших есть ребенок.

По факту ДТП прокуратура Калининградской области организовала проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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