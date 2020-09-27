Задержаны несколько человек перед протестной акцией в Минске

Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек перед началом несанкционированной акции в центре Минска. Об этом 27 сентября, сообщила пресс-секретарь городского управления МВД Наталья Ганусевич.

«Есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия. Они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», — передает ее слова ТАСС.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что милиция Минска 27 сентября примет меры по ограничению движения транспорта, в том числе метро. Такое решение обусловлено тем, что оппозиция планирует провести в Минске традиционную акцию протеста.

Массовые протестные акции не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы. Они столкнулись с силовиками, в результате были пострадавшие с обеих сторон. Погибло несколько гражданских.