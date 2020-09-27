Пострадавшие при обрушении перехода в Подмосковье оказались гражданами Киргизии

Все пострадавшие в результате обрушения надземного пешеходного перехода в подмосковном Ступине являются гражданами Киргизии. Об этом в воскресенье, 27 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Все пострадавшие являются гражданами Киргизии, у двоих из них имеется и российское гражданство», — отметил собеседник агентства.

Утром в воскресенье на территории компании FM Logistic произошло обрушение надземного пешеходного перехода. Причиной падения металлического перехода, по предварительным данным, стала перегрузка сооружения.

По последним данным, пострадал 51 человек, люди находятся в разных больницах. Московская областная прокуратура проводит проверку. Следственный комитет также устанавливает обстоятельства произошедшего.