СК начал проверку обрушения перехода на предприятии под Москвой

Сотрудники следственного отдела по городу Ступино ГСУ Следственного комитета России по Московской области выехали на предприятие, где обрушилась конструкция пешеходного моста. Об этом говорится в воскресенье, 27 сентября, в сообщении на сайте ведомства.

«Количество пострадавших и госпитализированных уточняется, информация разнится», — уточнили в СК.

После осмотра места происшествия будут опрошены сотрудники и руководители предприятия. Следствие изымет необходимые документы.

Утром в воскресенье на территории компании FM Logistic произошло обрушение надземного пешеходного перехода. Причиной падения металлического перехода, по предварительным данным, стала перегрузка сооружения.

По последним данным, пострадал 51 человек, люди находятся в разных больницах. Московская областная прокуратура проводит проверку.