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Под Калининградом в ДТП с автобусом погибли шесть человек

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Шесть человек погибли в Калининградской области в ДТП с автобусом. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщили региональном главке МЧС.

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Рейсовый автобус и грузовик столкнулись около 12:20 мск на дороге Переславское — Янтарный в районе поселка Кумачево, отмечает ТАСС. По данным ведомства, среди погибших есть ребенок.

В аварии пострадали восемь человек.

Виновник ДТП пока не назван, на месте работают медики и сотрудники экстренных служб.

Ранее в воскресенье в Приморье водитель автомобиля Nissan Dualis погиб, оказавшись под грузовиком ГАЗ-66 после серьезного ДТП в Анучинском районе.

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