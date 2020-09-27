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Армения заявила о готовности применить Су-30СМ против Азербайджана

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Армения при необходимости использует в ответ на агрессию все виды вооружений, включая истребители Су-30СМ. Об этом 27 сентября заявил представитель Минобороны республики Арцрун Ованнисян.

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Военно-политическое руководство Армении полностью контролирует ситуацию в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, и «при необходимости будут применены все виды вооружения», ответил он на вопрос журналистов о возможности применения истребителей, пишет «Интерфакс».

По его словам, в зоне карабахского конфликта Вооруженные силы Азербайджана нанесли ракетные и авиаудары по военным объектам, задействовав беспилотники, вертолеты. Есть разрушения и потери, отметил Ованнисян.

Также он отметил, что говорить о потерях с армянской стороны в ходе эскалации обстановки в Карабахе пока преждевременно. Информацию о потерях ведомство предоставить не может, так как идут интенсивные бои.

«Это будет безответственно с нашей стороны, но, так как бои интенсивные, говорить о том, что не будет потерь, было бы неверно», — добавил он.

Конфликт Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха обострился утром в воскресенье. Стороны обвиняют друг друга в начале обстрелов.

Правительство Армении ввело военное положение и объявило всеобщую мобилизацию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что армия Армении обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских и военных.

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