Минобороны Армении показало видео горящего танка Азербайджана

В Сети опубликовано видео с горящим танком, ролик снят в зоне конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Кадры предоставило 27 сентября министерство обороны Армении.

«Очередные поражения азербайджанской военной техники», — подписано видео. На нем виден загоревшийся танк, поодаль от которого находятся еще два.

Ранее, в воскресенье, в минобороны Армении заявили о поражении трех танков противника, Азербайджан опроверг эту информацию.

Правительство Армении ввело в республике военное положение и объявило всеобщую мобилизацию в связи с обострением нагорно-карабахского конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, по его информации, есть погибшие среди гражданских и военных.