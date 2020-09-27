Проводится проверка после гибели всех белок в липецком парке

Отдел полиции № 4 Липецка начал доследственную проверку информации о том, что в парке «Быханов сад» убили всех белок. Посты с сообщением о живодерах появились в Instagram вчера вечером.

«Сегодня в «Быхановом саду» из пневматики были расстреляны все белки, живущие в парке!!! Мр…, которые это сделали, должны быть привлечены к уголовной ответственности за убийство, им не место в обществе, на месте этих бедных белок могли быть и люди, отдыхающие в парке!» — такими фразами были сопровождены снимки убитых зверьков. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Ранее минприроды Ростовской области сообщило о планах по спасению пострадавших в лесных пожарах животных. Их будут подкармливать, устраивать искусственные места для размножения и укрытия. Из-за огня места обитания зверей утратили защитную и кормовую функции.