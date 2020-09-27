Жителей Техаса предупредили об обнаруженной в воде пожирающей мозг амебе

Власти техасского города Лейк-Джексон призвали жителей не пить водопроводную воду после обнаружения в ней паразита, поражающего нервную систему человека. Об этом говорится в опубликованном на странице в Facebook пресс-релизе.

По данным специалистов, паразитический организм неглерия Фоулера вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, зачастую заканчивающийся смертью пациента.

«Лейк-Джексон проинформировали о наличии неглерии Фоулера, пожирающей мозг амебы, в сети водопровода», — сообщили власти города. Из-за заражения амебой в больнице оказался шестилетний мальчик. Три из 11 проб показали, что амеба находится в системе водоснабжения.

Изначально жителей города призвали отказаться от употребления водопроводной воды, но затем разрешили, отметив необходимость кипячения.

«Амеба неглерия Фоулера не вызывает инфекции, если находится в воде, которую человек пьет, поскольку амебу уничтожает желудочный сок. Однако амеба может вызвать заражение, если попадет в организм человека через нос», — объяснили медики.

В июле ученые из университета Индианы выяснили, как паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека. Как правило, он попадает в организм после употребления грязной воды или пищи.