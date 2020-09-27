Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Туризм
В Ростуризме подвели итоги летнего сезона
Мир
В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация
Общество
Глава РАН призвал усилить ответственность за несоблюдение ограничений по COVID-19
Мир
В Польше обнаружили архивные сведения о Джеймсе Бонде
Происшествия
Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 30

Жителей Техаса предупредили об обнаруженной в воде пожирающей мозг амебе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти техасского города Лейк-Джексон призвали жителей не пить водопроводную воду после обнаружения в ней паразита, поражающего нервную систему человека. Об этом говорится в опубликованном на странице в Facebook пресс-релизе.

Место спасения: в России найдено лекарство от болезни Тея–Сакса
Отечественный препарат может стать первым в мире для лечения детей с редкой патологией

По данным специалистов, паразитический организм неглерия Фоулера вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, зачастую заканчивающийся смертью пациента.

«Лейк-Джексон проинформировали о наличии неглерии Фоулера, пожирающей мозг амебы, в сети водопровода», — сообщили власти города. Из-за заражения амебой в больнице оказался шестилетний мальчик. Три из 11 проб показали, что амеба находится в системе водоснабжения.

Изначально жителей города призвали отказаться от употребления водопроводной воды, но затем разрешили, отметив необходимость кипячения.

«Амеба неглерия Фоулера не вызывает инфекции, если находится в воде, которую человек пьет, поскольку амебу уничтожает желудочный сок. Однако амеба может вызвать заражение, если попадет в организм человека через нос», — объяснили медики.

В июле ученые из университета Индианы выяснили, как паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека. Как правило, он попадает в организм после употребления грязной воды или пищи.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020