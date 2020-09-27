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Фестиваль «Гиппократ» проходит в Туле

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В Туле проходит фестиваль «Гиппократ», на котором местные жители и гости областной столицы смогут в неформальной обстановке пообщаться медиками.

Запланировано проведение спортивных соревнований с врачами, лекции московских медиков для жителей региона. Туляки смогут задать вопросы ведущим столичным специалистам, передает ИА «Тульские известия». Большое внимание на лекциях будет уделяться лечению онкологических и кардиологических заболеваний, ожирения и планированию беременности.

Ранее в Туле капитально отремонтировали поликлинику № 3 детской городской клинической больницы и открыли в ней бассейн. Направления на занятия выдает врач лечебно-физкультурного кабинета. В первую очередь места предоставляются детям с хроническими заболеваниями, неврологическими проблемами или болезнями опорно-двигательного аппарата.

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