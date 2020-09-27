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Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 30

Число госпитализированных после обрушения перехода в Подмосковье выросло до 17

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Число пострадавших, доставленных в больницу после обрушения надземного пешеходного перехода в подмосковном Ступине, увеличилось до 17. Об этом в воскресенье, 27 сентября, рассказали «Известиям» в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

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Ранее в воскресенье сообщалось, что в результате падения сооружения пострадали 25 человек, 12 из них были госпитализированы. Трех человек в тяжелом состоянии доставили в больницу на вертолете.

О том, что в Ступино на территории компании FM Logistic произошло обрушение надземного пешеходного перехода, стало известно ранее в этот же день. Причиной падения перехода, по предварительным данным, стала перегрузка сооружения.

На место происшествия были направлены силы и средства МЧС России, бригады скорой помощи и сотрудники Территориального центра медицины катастроф.

В свою очередь, областная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

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