Воробьев поручил оказать помощь пострадавшим при обрушении перехода в Ступино

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе подмосковного города Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим на территории промзоны.

Как уточняется, в цехе предприятия пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра упал на инженерные коммуникации.

Инцидент произошел на территории компании FM Logistic . В результате ЧП, по последней информации, пострадали 25 человек, сообщили «Известиям» в ГУ МЧС по Московской области.

Для ликвидации последствий происшествия привлекли вертолет «Ансат», на месте обрушения перехода работают сотрудники МЧС и медики. Прокуратура Московской области начала проверку по факту обрушения сооружения.