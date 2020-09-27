Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 25

Количество пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в подмосковном Ступино достигло 25 человек. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области в воскресенье, 27 сентября.

Из них 12 получают медицинскую помощь амбулаторно, трое находятся в тяжелом состоянии.

Причиной падения перехода, по предварительным данным, стала перегрузка сооружения.

«В цехе предприятия Fm Logistic обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра. Он упал на инженерные коммуникации и повредил их», — уточнили спасатели.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и бригады Территориального центра медицины катастроф.

В свою очередь, областная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

О том, что в Ступино на территории компании FM Logistic произошло обрушение надземного пешеходного перехода, стало известно ранее в этот же день. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС России.