Строительные леса с Биг-Бена начнут снимать в ближайшие дни

Реставрационные работы на башне Елизаветы, более известной как часовой башни Биг-Бен Вестминстерского дворца в Лондоне, подойдут к концу в ближайшие дни, строительные леса снимут. Об этом 27 сентября сообщил телеканал Sky News.

Начнут демонтаж лесов с верхней части башни, скоро ее можно будет увидеть. Одновременно продолжится реставрация других частей достопримечательности. На снятие лесов уйдет шесть недель.

В ходе реставрации, которая длилась три года, с башни сняли 3 433 чугунных пластины. Их отремонтировали в специализированной мастерской. Также устранены крошащиеся каменные фрагменты и протечки.

«Как и все, я с нетерпением ждал, когда строительные леса снимут с башни Елизаветы. Открытие верха башни станет незабываемым моментом», — прокомментировал снятие лесов спикер Палаты общин Линдси Хойл.

Счет за ремонт может достигнуть £80 млн. В ходе ремонта оказалось, что ущерб, нанесенный немецкой бомбардировкой во время Второй мировой войны, был более значительным, чем предполагалось.

Строительство башни высотой 96 м по проекту английского архитектора Огастеса Пьюджина завершили в 1858 году. Она является памятником Викторианской эпохи и входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2012 году в честь 60-летия правления королевы Елизаветы II башню назвали ее именем.