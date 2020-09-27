В Москве от COVID-19 вылечились еще 1126 человека

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1126 пациентов, сообщила в воскресенье, 27 сентября, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1123 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 244 006», — отметила вице-мэр.

По ее словам, для подтверждения отсутствия у пациента заболевания после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы — это возможно для человека в возрасте 18–55 лет, переболевшего коронавирусной инфекцией, не имеющего хронических заболеваний, а также с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, излечившиеся от инфекции, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится на дому.

Накануне сообщалось о 1123 выздоровевших за сутки пациентах.

22 сентября главврач ГБУЗ Москвы «ГКБ № 52» Марьяна Лысенко спрогнозировала ослабление коронавируса в столице к лету 2021 года. Она отметила, что именно к этому времени появится серьезная «иммунная прослойка» за счет вакцинированного населения. По ее словам, динамика прироста числа заболевших коронавирусной инфекцией в столице может меняться и к этому надо быть готовыми.

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