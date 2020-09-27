Скончалась болевшая коронавирусом вице-мэр Хабаровска

Вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро, у которой был лабораторно подтвержден коронавирус, скончалась в десятой городской больнице. Об этом сообщил краевой минздрав на странице в социальной сети в воскресенье, 27 сентября.

Пациентке было 60 лет. «Врачи десятой городской больницы до последнего момента делали всё возможное, но болезнь оказалась сильнее», — отметили медики.

По данным «Интерфакса», у Шапиро были хронические заболевания. Как уточнили в мэрии Хабаровска, чиновница ушла в отпуск в конце августа, а далее ей открыли больничный лист.

Ранее, в сентябре, вследствие заражения коронавирусом скончался депутат Госдумы Ваха Агаев.