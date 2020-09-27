В Москве досрочно начнут отопительный сезон

Отопительный сезон начнется в Москве досрочно, решение об этом 27 сентября принял мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, с понедельника, 28 сентября, почти 2 млн пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома. «Большинство из них находятся в городе. Но немало пенсионеров живут на дачах или собираются уехать за город в ближайшее время», — написал градоначальник в своем блоге.

Для максимального комфорта граждан отопительный сезон начнется с понедельника.

На улице холодает, дачи требуют отопления, для этого Москва возобновит программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам.

«С марта по июль этой возможностью воспользовались 32 тыс. дачников-москвичей. Если есть потребность в топливе, звоните по телефону горячей линии 8-495-870-45-09», — отметил Собянин.

На этой неделе мэр Москвы попросил горожан старше 65 лет оставаться дома и не выходить без особой необходимости с 28 сентября. Работающим пенсионерам настоятельно рекомендуют перейти на дистанционный режим или взять отпуск.