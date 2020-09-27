В Москве у пенсионерки из квартиры украли €48 тыс.

У пенсионерки из квартиры дома на юго-западе Москвы украли более 4,3 млн рублей. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщили в столичном главке МВД России.

По данным ТАСС, кража произошла в доме на улице Академика Арзимовича накануне днем. «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный путем свободного доступа из квартиры по указанному адресу совершил кражу 48 тыс. евро, принадлежащих пенсионерке», — отметили в полиции.

Потерпевшая оценила ущерб в 4 млн 319 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

23 сентября более 1,2 млн рублей украли со счета пенсионерки в Москве. Возбуждено дело о краже в крупном размере с банковского счета и мошенничестве.