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Собянин пообещал нарастить в Москве объемы вакцинации от COVID-19

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Объемы вакцинации от коронавируса будут наращиваться в Москве. Об этом заявил 27 сентября в эфире «России 1» мэр российской столицы Сергей Собянин.

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По его словам, в настоящее время нет проблем ни у одного из более чем трех тыс. привившихся граждан. «Дальше будем наращивать эти объемы, прививать другие группы риска», — сказал он.

Прививаться надо обязательно, если человек не хочет заболеть, отметил мэр. Как он добавил, есть два варианта: привиться или находиться в риске заболеть. В пример он привел себя, уточнив, что сделал прививку несколько месяцев назад и хорошо себя чувствует.

Также Собянин призвал жителей города, в частности пожилых людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, соблюдать требования Роспотребнадзора. У данной категории лиц другой иммунитет и другое течение болезни.

Ранее на этой неделе Собянин попросил горожан старше 65 лет оставаться дома и не выходить без особой необходимости с 28 сентября. Накануне он заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19 в столице. В оперштабе объяснили, что ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду.

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