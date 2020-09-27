Собянин заявил о 3 тыс. сделанных прививок от COVID-19

В Москве уже больше 3 тыс. человек сделали прививку от коронавируса, сообщил 27 сентября мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Проблем нет ни у одного. Люди чувствуют себя хорошо», — цитирует градоначальника телеканал «Россия 1».

Как добавил Собянин, он прошел процедуру несколько месяцев назад и с ним ничего не прошло.

Как сообщалось накануне, центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора отобрал два варианта своей вакцины против COVID-19. 23 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что пострегистрационные исследования препарата начнутся приблизительно в конце октября.

3 сентября сообщалось, что всех участников первого этапа клинических испытаний вакцины выписали из больницы, а у девяти добровольцев выработались антитела.

Первую в мире вакцину от COVID-19 разработали специалисты российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали 11 августа.

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