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В Японии покончила с собой известная актриса

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Известная японская телевизионная и киноактриса Юко Такэути покончила с собой, сообщило в воскресенье, 27 сентября, японское общественное телевидение.

Тело 40-летней женщины обнаружили ее родные в квартире в токийском районе Сибуяку, скорая помощь доставила ее в больницу, врачи констатировали смерть. Полиция начала расследование по версии о суициде, хотя предсмертной записки на месте обнаружения тела не нашли.

В прошлом году Такэути вышла замуж за актера Накамуру Сидо, в этом году супруги стали родителями.

Юко Такэути снялась в десятках телевизионных фильмов и кинолент, трижды становилась лауреатом престижной премии Японской киноакадемии за лучшую роль. Одной из самых известных работ Такэути стал сериал Ranchi no joo («Королева обеда», 2002), фильм получил сразу пять призов Японской академии телевизионных драм.

В программе NHK актриса исполнила роль героини телесериала «Аска», который транслировался с 1999 года, а также появилась в драме о большой реке «Санадамару», которая транслировалась в 2016 году.

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