В США назвали польский самолет самым «уродливым» в мире

Американское издание Popular Mechanics назвало польский самолет М-15 Belphegor самым «уродливым» в мире.

По мнению автора статьи, летательные аппараты, разрабатываемые странами Варшавского договора, обычно не отличались красотой, а реактивный сельскохозяйственный самолет, созданный в Польше в 1970-е годы, был «в высшей степени уродливым».

Он должен был стать аналогом советского легкого самолета Ан-2, однако «оказался большим разочарованием», поскольку был спроектирован хуже своего предшественника.

«M-15 Belphegor вмещал чуть менее трех тонн пестицидов в двух огромных пилонах и рассеивал их с помощью сжатого воздуха. Двигатель был поднят над системой распыления химикатов, чтобы избежать смешивания выхлопных газов с выпущенным пестицидом», — напоминает издание.

Журнал также отмечает, что M-15 Belphegor оказался «самым медленным самолетом в мире» и «самым тяжелым бипланом в мире».

Самолеты старых моделей нередко попадают в новости. 25 сентября сообщалось, что в Крыму со дна моря подняли легендарный истребитель времен Второй мировой — аэрокобру, которая в Советский Союз поставлялась по ленд-лизу.