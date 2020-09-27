Три человека погибли при пожаре Балашихе

Три человека стали жертвами пожара в жилом доме в подмосковной Балашихе, еще один пострадал, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По словам собеседника агентства, возгорание произошло в квартире, расположенной в доме 35 в микрорайоне Дзержинского, площадь пожара составило 50 кв м.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, пожар произошел в трехкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже девятиэтажного дома. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 03.46 27 сентября.

В 5.18 пожар удалось потушить. В ликвидации возгорания участвовали 29 человек и 11 единиц техники.