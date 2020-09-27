Водитель погиб и двое детей пострадали в ДТП в Приморье

Водитель автомобиля Nissan Dualis погиб, оказавшись под грузовиком ГАЗ-66 после серьезного ДТП в Анучинском районе Приморского края. Об этом со ссылкой на краевое управление МВД РФ сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что 28-летний мужчина не справился с управлением машины и столкнулся с автомобилем, который стоял на обочине, после чего вылетел под грузовик.

Двое несовершеннолетних пассажиров получили травмы. Семилетний мальчик с закрытой травмой живота и двухлетняя девочка с ссадинами на лице были госпитализированы.

По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, причины происшествия уточняются.

26 сентября сообщалось, что в Рязанской области на автодороге Рязань–Захарово у села Секиотово столкнулись Kia Rio и Chevrolet Aveo. В результате ДТП погибли четыре человека. Среди них двое детей, находившихся в салоне Chevrolet, а также водитель и пассажир Kia.