Один человек убит и 11 ранены в перестрелке в штате Айова

Один человек убит, еще 11 получили ранения в результате стрельбы в здании небольшого американского города Уотерлу в американском штате Айова. Об этом сообщил шеф полиции города Джоэл Фицджеральд.

Как пишет NBC News, стрельба произошла около 3:17 утра по местному времени на месте, где собрались байкеры. Прибывшие на место правоохранители оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.

Как сообщает The Des Moines Register, двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Личность убитого пока не сообщается. Об арестах также неизвестно.

19 сентября сообщалось, что в американском городе Рочестер в результате стрельбы погибли два человека, еще 14 получили ранения. Жертвами стрелков оказались 19-летние Джакуяла Янг и Джарвис Александр.