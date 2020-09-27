Пушков прокомментировал напугавший Украину выбор Лукашенко

Сенатор Алексей Пушков в субботу, 26 сентября, отреагировал на высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об опасности сближения Белоруссии с Россией.

«Какой ужас, Лукашенко выбрал Россию и Путина! Неужто Кулеба ждал, что он выберет Киев в качестве своей опоры?!» — удивился Пушков в Twitter.

По мнению сенатора, это был бы безумный поступок.

«У Киева ни денег, ни влияния, а решения за него принимают в США», — заявил он.

Ранее Кулеба сообщил, что его страна увидела угрозу в укреплении сотрудничества между Россией и Белоруссией. По его словам, Александр Лукашенко сделал свой выбор в пользу Москвы. Министр считает, что в связи с этим при рассмотрении ситуации в Белоруссии необходимо взвешивать все риски, которые несет укрепление позиций России в Белоруссии для Киева. Также он добавил, что Украина намерена формировать свое отношение к Александру Лукашенко в соответствии с его выбором.

23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Время проведения мероприятия заранее не анонсировалось, утром того же дня пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт на соответствующие вопросы журналистов отвечала, что сможет дать дополнительную информацию «ближе к дате».

В тот же день власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать Лукашенко президентом Белоруссии после его инаугурации. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что церемония не означает признания легитимным президентом.

31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко и еще 29 официальных лиц страны. Им нельзя въезжать на территорию этих стран. Белорусский лидер считает, что, принимая такое решение, государства Прибалтики выполняли указания «более матерых стран».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко.