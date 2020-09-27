Опасный для мозга микроб выявлен в водопроводной воде в Техасе

Жителей Техаса предостерегли об опасности водопроводной воды, поскольку в ней обнаружен опасный микроб Naegleria fowleri, который поражает головной мозг.

Первоначально распоряжение о запрете потребления воды из-под крана действовало в восьми районах штата, сейчас его сохранили для округа Лейк-Джексон, где находится водохранилище. Основным источником водоснабжения Техаса является река Бразос, одна из крупнейших в стране.

Пока власти штата не объявили срок завершения работ и рекомендовали использовать водопроводную воду только для смыва в туалете.