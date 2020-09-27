Сына бывшего брянского вице-губернатора отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест сына бывшего вице-губернатора Брянской области Максима Резунова в ходе расследования дела за нарушение правил дорожного движения.

Резунов отправлен под домашний арест до 17 ноября. В отношении него возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП. 25 сентября он был задержан.

Авария произошла в Брянске в ночь на 18 сентября. Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 33-летний Максим Резунов, въехал в стоящий перед ним автомобиль Toyota Will, после чего машину отбросило на двигавшийся по встречной полосе автомобиль Mitsubishi Lancer. В результате водитель Toyota Will погиб, пассажирка Mitsubishi Lancer получила перелом костей носа.

Известно, что накануне аварии Максима Резунова лишили водительских прав, а после ДТП он отказался от медосвидетельствования.