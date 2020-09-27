Пятилетний ребенок погиб от ножевого ранения в Чикаго

Пятилетняя девочка умерла в Чикаго в американском штате Иллинойс в результате ножевого ранения. Об этом со ссылкой на заявление полиции сообщил телеканал CNN.

Согласно заявлению, ребенок получил ранение дома в субботу, 26 сентября. Ребенка доставили в больницу, но медики констатировали смерть девочки.

Подробная информация о причинах происшествия пока не разглашается, однако, по некоторым данным, среди подозреваемых 27-летняя женщина — родственница ребенка. Расследование инцидента продолжается.

12 сентября сообщалось, что недалеко от американского города Чикаго в результате несчастного случая на свадьбе погиб пятилетний ребенок.