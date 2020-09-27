Вирусолог назвал главную «хитрость» коронавируса

Замедление реакции организма на вторжение инфекции может оказаться ключевой особенностью и главной «хитростью» коронавируса. Об этом агентству Bloomberg рассказал американский вирусолог Шэйн Кротти.

По его словам, хитрость заключается в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени, в том числе избежать раннего ответа интерферона I типа.

При этом ранее исследователи уже обращали внимание на связь коронавируса с недостатком интерферона. Данная связь может стать решающим фактором, который приводит к тяжелому течению болезни.

Также отмечалось, что использование синтетических интерферонов, ранее применявшихся для лечения других заболеваний, может быть эффективно в борьбе с коронавирусом.

Вместе с тем, как рассказал «Известиям» в июле глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев, инъекционные формы интерферона нельзя использовать самостоятельно даже в качестве профилактики коронавируса. По его словам, помимо слабости и нарушений работы желудочно-кишечного тракта этот популярный препарат может вызвать расстройства психики.