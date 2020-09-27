В Канаде погибли два человека при крушении небольшого самолета

В результате крушения небольшого самолета в канадской провинции Альберта погибли два человека. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщил телеканал CBC со ссылкой на заявление полиции.

Самолет разбился в 70 км к юго-западу от Эдмонта в районе города Торсби.

На месте ЧП прибыли экстренные службы и полиция. Расследование авиакатастрофы взял под свой контроль Совет по безопасности на транспорте.

20 сентября в американском штате Техас разбился легкомоторный самолет. Погибли четыре человека.