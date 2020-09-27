Функция пульсоксиметра Apple Watch 6 оказалась бесполезной

Новые Apple Watch Series 6 не показали заявленную на презентации способность показывать данные о насыщении кислородом крови владельца гаджета. Обзор умных часов провел журналист издания The Washington Post Джеффри Фаулер.

Для точности эксперимента он носил на запястье гаджет от Apple и надевал на палец медицинский пульсоксиметр, одобренный агентством минздрава США. Watch Series 6 ошибались на два–три, а иногда и семь процентов. Более того, часы могут в течение нескольких минут выдавать сообщение, что со здоровьем пользователя всё в порядке, а потом предупреждать, что уровень кислорода в крови настолько низок, что это похоже на эмфизему.

Проблема, как отметил журналист, отчасти решается максимальным затягиванием ремешка часов. Но в этом случае ощущается значительный дискомфорт.

По заключению обозревателя газеты, функция SpO2 в новом гаджете от Apple скорее является маркетинговой. Новые Apple Watch доступны от $399, при этом медицинский оксиметр, сертифицированный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), стоит $60.

Продукт был представлен «яблочным» производителем 15 сентября. В России продажи новых «умных» часов стартовали 23 сентября. Стоимость устройства начинается от 36,9 тыс. рублей.