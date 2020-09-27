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В США назвали «предмет зависти» для остального мира

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Космическая пусковая промышленность Соединенных Штатов является «предметом зависти» всего мира. Такое заявление сделал командующий Центром космических и ракетных систем Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал-лейтенант Джон Томпсон. Его слова приводит издание C4ISRNET.

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Генерал подчеркнул, что успех США на рынке космических запусков связан с инновациями компании SpaceX.

Отмечается, что ВВС США выбрали эту компанию для запуска пятого и шестого спутников глобальной навигационной системы Global Positioning System (GPS). Согласно обновленному соглашению, в миссиях предполагается задействовать ранее уже использованные первые ступени тяжелой ракеты Falcon 9, «которые сэкономят налогоплательщикам $52,7 млн».

30 мая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с впервые созданным за девять лет в США пилотируемым кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал. 31 мая корабль успешно пристыковался к Международной космической станции.

13 сентября сообщалось, что SpaceX готовит к испытательному полету на высоту более 18 км прототип космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс.

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