Иммунолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью в России

Несмотря на некоторый рост числа заражений коронавирусной инфекцией в России, такого взлета, как весной, не будет, а медицинская система уже адаптировалась к приему большого количества пациентов. Об этом в воскресенье, 27 сентября, рассказал в интервью «Комсомольской правде» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Как объяснил врач, сейчас самые благоприятные условия для сезонного роста всех ОРВИ, в том числе и COVID-19.

«Из-за похолодания осеннего, зимнего периода впереди люди будут собираться в закрытых помещениях, пользоваться больше транспортом. То есть нас ждут более тесные контакты, и всё это будет приводить к распространению коронавирусной инфекции», — отметил Болибок.

Врач добавил, что установившаяся сейчас теплая погода даст некоторую передышку, но, когда температура опустится снова, начнется «бурный рост». При этом, по словам специалиста, экспоненциального взлета, как весной, не будет, чему будет способствовать появившийся «коллективный иммунитет».

Эксперт подчеркнул, что медицинское сообщество научилось справляться и с самой инфекцией, и с ее осложнениями.

«При необходимости могут быть развернуты дополнительные койки, которые будут хорошо оснащенными кислородом, с аппаратами», — пояснил иммунолог.

Болибок напомнил о важности соблюдения социальной дистанции и необходимости носить маски.

26 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова связала рост заболеваемости COVID-19 в России прежде всего с несоблюдением мер профилактики, а также с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций.

По состоянию на 26 сентября в России за сутки выявили 7523 заболевших COVID-19 в 85 регионах, 169 человек скончались за последние 24 часа, выздоровело 6004 человека.

Ранее на этой неделе в качестве правила, снижающего риск заражения инфекцией, Роспотребнадзор назвал частое мытье рук с мылом и дезинфекцию поверхностей. Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 м друг от друга и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.

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