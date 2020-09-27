МИД Белоруссии заявил об урегулировании ситуации путем конституционных реформ

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая в субботу, 26 сентября, на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что ситуация в стране будет урегулирована не на баррикадах, а через конституционную реформу.

Глава МИДа указал на то, что некоторые западные государства – соседи Белоруссии пытаются ввергнуть республику в хаос и отбросить ее назад в развитии.

По словам Макея, сейчас наблюдаются попытки раскачать ситуацию в стране, Минск испытывает внешнее вмешательство после попытки навязать цветную революцию.

«Отдельные граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Белоруссии и ее благосостоянии на самом деле являются ни чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад», — сказал он.

Макей отметил, что вмешательство Запада в дела страны и санкции против нее будут иметь только обратный эффект.

25 сентября министерства иностранных дел Эстонии и Латвии представили обновленные санкционные списки против должностных лиц Белоруссии, добавив в них новые фамилии. Так, в обновленный список Латвии вошло еще 101 официальное лицо страны. МИД Эстонии включил в обновленный список еще 98 должностных лиц. В министерстве уточнили, что в перечень вошли люди, которые играли «ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных демонстрантов».

23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Время проведения мероприятия заранее не анонсировалось, утром того же дня пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт на соответствующие вопросы журналистов отвечала, что сможет дать дополнительную информацию «ближе к дате».

В тот же день власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать Лукашенко президентом Белоруссии после его инаугурации. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что церемония не означает признания легитимным президентом.

31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко и еще 29 официальных лиц страны. Им нельзя въезжать на территорию этих стран. Белорусский лидер считает, что, принимая такое решение, государства Прибалтики выполняли указания «более матерых стран».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко.