Эксперт дал рекомендации по покупке подержанных автомобилей

Покупателю подержанного автомобиля, чтобы не стать жертвой обмана, необходимо тщательно проверить информацию о нем в базах данных ГИБДД, даже если речь идет о приобретении машины у официального дилера. Об этом рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, покупать автомобиль с рук лучше у человека, с которым вы лично знакомы, или по рекомендации надежных людей.

«К сожалению, покупка подержанного автомобиля — это всегда лотерея, даже несмотря на то что абсолютное большинство современных машин оставляют заметный след в различных базах данных», — отметил эксперт.

Он пояснил, что на сайте ГИБДД можно и нужно проверить автомобиль на предмет зарегистрированных аварий, недоплаченных штрафов или ограничений, наложенных на автомобиль, например, со стороны службы судебных приставов.

«И если информация будет обнадеживающей, автомобиль вам нравится и цена устраивает, то можно отважиться на приобретение. Однако даже в этом случае лучше воспользоваться услугами специалиста по подбору авто — стоит это недорого, но может сэкономить и нервы, и деньги», — подчеркнул Васильев.

Ранее в среду, 23 сентября, специалист издания «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал о признаках, которые свидетельствуют о плохом техническом состоянии автомобиля.

Прежде всего он призвал обращать внимание на кузов — самую дорогую деталь автомобиля. Следует убедиться, что на нем отсутствуют следы окраски, проверить толщину слоя краски и крепеж деталей.