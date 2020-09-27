Байден попросил сенат пока не утверждать кандидата в Верховный суд

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в субботу, 26 сентября, обратился к сенату с просьбой не утверждать до выборов кандидатуру Эми Барретт, выдвинутую действующим главой государства Дональдом Трампом, на место в Верховном суде.

«Сенат не должен работать по этой вакантной должности, пока американский народ не выберет своего следующего президента и следующий конгресс», — сообщается в заявлении на его сайте.

Ранее в субботу Трамп объявил о своем решении выдвинуть кандидатом на должность члена Верховного суда США судью апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт. Торжественная церемония выдвижения состоялась в Розовом саду Белого дома.

Барретт придерживается консервативных взглядов, выступает против абортов и жестко критикует утвержденную Бараком Обамой реформу здравоохранения. Ей 48 лет, и в случае назначения она станет самой молодой судьей в Верховном суде США.

Место в Верховном суде стало вакантным 18 сентября после смерти от рака 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Она была второй женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет.

Как ранее отмечало агентство Bloomberg, выдвижение Барретт поможет Трампу заручиться поддержкой избирателей в ряде штатов, наиболее важных с точки зрения исхода президентских выборов.

23 сентября стало известно, что сенаторы-республиканцы поддержали идею заполнить освободившееся место в Верховном суде США до ноябрьских выборов. Трамп отметил, что рассматривает на должность члена Верховного суда кандидатуры пяти женщин.

Должность федерального судьи является пожизненной, на нее назначаются по представлению главы государства, поэтому назначение судей — одна из самых важных частей президентского наследия. В состав Верховного суда входят девять человек. Из восьми членов суда пять были назначены президентами-республиканцами, двое из них — Трампом.