Воздвижение честного и животворящего Креста Господня: суть и значение праздника 27 сентября

27 сентября 2023 году православные будут отмечать один из 12 главных церковных праздников — Воздвижение Креста Господня.

Праздник относится к событиям IV века, когда святая царица Елена, мать императора Константина I, нашла в Иерусалиме величайшую христианскую святыню — крест, на котором был распят Иисус Христос.

По преданию, когда святая Елена обнаружила рядом три креста, внешне не отличимые друг от друга (вместе с Христом были распяты еще два разбойника), крест Иисуса удалось определить по тому, что от прикосновения к нему исцелился тяжелобольной человек и ожил умерший, которого в этот момент несли мимо на погребение.

В храмах РПЦ будут проводить Божественную литургию. Отмечается, что богослужение 27 сентября посвящается в первую очередь самому кресту и осмыслению того, что есть крест для жизни людей. Также это день строгого поста.

Также мы публикуем даты всех родительских субботу в 2023 году и расписание четырех православных постов: Рождественского, Великого, Петрова и Успенского поста.