Православные христиане отмечают праздник Воздвижения Креста Господня

Православные христиане отмечают в воскресенье, 27 сентября, один из 12 главных церковных праздников — Воздвижение Креста Господня.

Праздник относится к событиям IV века, когда святая царица Елена, мать императора Константина I, нашла в Иерусалиме величайшую христианскую святыню — крест, на котором был распят Иисус Христос.

По преданию, когда святая Елена обнаружила рядом три креста, внешне не отличимые друг от друга (вместе с Христом были распяты еще два разбойника), крест Иисуса удалось определить по тому, что от прикосновения к нему исцелился тяжелобольной человек и ожил умерший, которого в этот момент несли мимо на погребение.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 27 сентября, предположительно, совершит в Москве Божественную литургию. Отмечается, что богослужение в этот день посвящается в первую очередь самому кресту и осмыслению того, что есть крест для жизни людей. Также это день строгого поста.

31 августа сообщалось, что жители Папуа – Новой Гвинеи написали коллективное обращение патриарху Кириллу с просьбой начать в стране православную миссию. Обращение местных жителей в православие началось в январе-феврале после путешествия на острова настоятеля прихода Воздвижения Креста Господня в Тайбэе иерея Кирилла Шкарбуля.