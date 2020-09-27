Новый ракетный эсминец «Дельберт Блэк» вошел в состав ВМС США

Новый американский ракетный эсминец «Дельберт Блэк» (DDG 119) класса «Арли Берк» в субботу, 26 сентября, официально вошел в боевой состав военно-морских сил США в ходе церемонии, состоявшейся в Порт-Канаверал в штате Флорида, сообщили в министерстве обороны страны.

Корабль стал 68-м эсминцем в составе ВМС США. «Дельберт Блэк» с экипажем из 380 моряков будет приписан к военно-морской базе Атлантического флота Мейпорт в штате Флорида, передает «Интерфакс».

Эсминец построен в модификации Flight IIA. Он вооружен двумя универсальными установками вертикального пуска Mk.41, рассчитанными в общей сложности на 96 ракет. Это могут быть крылатые ракеты «Томагавк» c дальностью действия 1,6 тыс. км, противолодочные ракеты RUM-139 VL-ASROC или противоракеты SM-2.

Кроме того, в арсенал корабля включены 127-мм артиллерийская установка Mk.45, две шестиствольные 20-мм зенитные артустановки «Фаланкс», четыре 12,7-мм пулемета, а также два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата.

На борту базируются два вертолета SH-60 SeaHawk.

Ранее, 18 сентября, сообщалось, что ударная авианосная группа американских кораблей вошла в Персидский залив 18 сентября, сообщили в 5-м оперативном флоте ВМС США. В состав группы вошли атомный авианосец «Нимиц», ракетные крейсеры «Принстон», «Филиппинское море» и эсминец «Стеретт».

Согласно сообщению военных, корабли примут участие в учениях с региональными партнерами и окажут поддержку самолетами ВМС операции «Непоколебимая решимость» (военная операция США и международной коалиции в Сирии).