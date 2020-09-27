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Шесть человек погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо

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Не менее шести членов гражданского ополчения погибли в результате нападения вооруженных радикальных джихадистов на востоке Буркина-Фасо. Об этом со ссылкой на местные власти сообщило агентство France Press в субботу, 26 сентября, передает «РИА Новости».

Отмечается, что команда гражданского ополчения попала в засаду. Шесть человек погибли, двое получили ранения, еще один — пропал без вести.

Атака на группы гражданского ополчения произошла после того, как боевики совершили налет на один из населенных пунктов вблизи города Фада-Нгурма. Команды были направлены туда для ликвидации последствий нападения.

Группа вооруженных лиц напала 7 августа на рынок на юго-востоке Буркина-Фасо и убила около 20 человек. Большое количество людей получили ранения.

С 2015 года Буркина-Фасо, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов.

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