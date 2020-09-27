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Фанаты ХК «Спартак» спели пришедшей на матч певице МакSим песню

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Певица МакSим (Марина Максимова) в субботу, 26 сентября, пришла на хоккейный матч между московским «Спартаком» и хабаровским «Амуром». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ХК «Спартак».

Игра прошла на «ЦСКА Арене» в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых.

Узнав о том, что певица присутствует на трибунах, на ледовой арене включили один из главных хитов МакSим — песню «Знаешь ли ты», которую тут же подхватили болельщики. Композицию очень любят фанаты «Спартака» и часто исполняют во время матчей.

Появление МакSим на игре стало одним из первых после ДТП, в которое певица попала в апреле 2019 года.10 февраля директор исполнительницы Маргарита Соколова допустила уход исполнительницы со сцены навсегда. Соколова уточнила, что не вернуться на сцену ее подопечная может из-за проблем со здоровьем.

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