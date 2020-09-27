Трамп заявил о выдвижении Эми Баррет на должность члена Верховного суда

Американский президент Дональд Трамп объявил о своем решении выдвинуть кандидатом на должность члена Верховного суда США судью апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Баррет, которая известна консервативными взглядами.

Торжественная церемония выдвижения состоялась в Розовом саду Белого дома. На церемонии Трамп назвал честью возможность выдвинуть на этот пост Эми Кони Баррет, пишет ТАСС.

Отмечается, что место в Верховном суде стало вакантным 18 сентября после смерти от рака 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Она была второй женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет.

Как ранее отмечало агентство Bloomberg, выдвижение Барретт поможет Трампу заручиться поддержкой избирателей в ряде штатов, наиболее важных с точки зрения исхода президентских выборов.

Ранее глава США сообщил о намерении официально объявить о выдвижении кандидатуры в состав Верхового суда, которая затем должна быть утверждена сенатом конгресса, 26 сентября. При этом президент уверен, что процедура рассмотрения и утверждения кандидатуры нового члена высшей судебной инстанции в сенате, где большинство имеют однопартийцы Трампа, окажется короткой.

23 сентября стало известно, что сенаторы-республиканцы поддержали идею заполнить освободившееся место в Верховном суде США до ноябрьских выборов. Трамп отметил, что рассматривает на должность члена Верховного суда кандидатуры пяти женщин.

Должность федерального судьи является пожизненной, на нее назначаются по представлению главы государства, поэтому назначение судей — одно из самых важных частей президентского наследия. В состав Верховного суда входят девять человек. Из восьми членов суда пять были назначены президентами-республиканцами, двое из них — Трампом.

Демократы требуют от нынешнего американского лидера отказаться от планов немедленного заполнения нынешней вакансии в составе суда и посчитали, что могут повлиять на этот процесс и не допустить назначения, заявляла на этой неделе спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.