Прямой эфир
Сюжет:

Названы условия выработки пожизненного иммунитета к SARS-CoV-2

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов допустил, что у человека может выработаться пожизненный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом он рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на телеканале «Россия 1».

Последим до понедельника: началась ли в России вторая волна COVID-19
Всплеск заболеваемости заставляет крупные компании массово возвращать сотрудников на удаленку

По его словам, если пациент переболел COVID-19 в тяжелой форме и его иммунная система имеет определенные особенности, то организм переболевшего может выработать антитела к инфекции на всю жизнь.

Максютов добавил, что пока это только предположение.

Он также рассказал о вакцине от коронавируса, которую разрабатывает «Вектор». По словам Максютова, антитела к COVID-19 вырабатываются на 14-е сутки после первой вакцинации, но достаточный для защиты титр формируется уже после второй прививки. Интервал между ними составляет 21 день.

Ранее в этот же день Максютов сообщил, что «Вектор» отобрал два варианта своей вакцины против коронавирусной инфекции, которые планируется выпустить в гражданский оборот.

23 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что пострегистрационные исследования препарата «ЭпиВакКороны» начнутся приблизительно в конце октября. Точная дата зависит от сроков получения регистрационного удостоверения на вакцину, при этом регистрацию планируется завершить к 15 октября.

3 сентября сообщалось, что всех участников первого этапа клинических испытаний вакцины выписали из больницы, а у девяти добровольцев выработались антитела.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020