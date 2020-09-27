Названы условия выработки пожизненного иммунитета к SARS-CoV-2

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов допустил, что у человека может выработаться пожизненный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом он рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на телеканале «Россия 1».

По его словам, если пациент переболел COVID-19 в тяжелой форме и его иммунная система имеет определенные особенности, то организм переболевшего может выработать антитела к инфекции на всю жизнь.

Максютов добавил, что пока это только предположение.

Он также рассказал о вакцине от коронавируса, которую разрабатывает «Вектор». По словам Максютова, антитела к COVID-19 вырабатываются на 14-е сутки после первой вакцинации, но достаточный для защиты титр формируется уже после второй прививки. Интервал между ними составляет 21 день.

Ранее в этот же день Максютов сообщил, что «Вектор» отобрал два варианта своей вакцины против коронавирусной инфекции, которые планируется выпустить в гражданский оборот.

23 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что пострегистрационные исследования препарата «ЭпиВакКороны» начнутся приблизительно в конце октября. Точная дата зависит от сроков получения регистрационного удостоверения на вакцину, при этом регистрацию планируется завершить к 15 октября.

3 сентября сообщалось, что всех участников первого этапа клинических испытаний вакцины выписали из больницы, а у девяти добровольцев выработались антитела.