В Техасе в водопроводной воде выявили опасный для мозга микроб

Жителей Техаса предостерегли об опасности водопроводной воды, поскольку в ней обнаружен опасный микроб Naegleria fowleri, который поражает головной мозг. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщило агентство Associated Press.

Первоначально распоряжение о запрете потребления воды из-под крана действовало в восьми районах штата, сейчас его сохранили для округа Лейк-Джексон, где находится водохранилище. Основным источником водоснабжения Техаса является река Бразос, одна из крупнейших в стране.

Пока власти штата не объявили срок завершения работ и рекомендовали использовать водопроводную воду только для смыва в туалете.

Naegleria fowleri — одноклеточный организм, поражающий головной мозг и вызывающий менингоэнцефалит. Он встречается в пресной воде и почве, проникает в организм человека через нос, в большинстве случаев приводит к летальному исходу. Впервые, уточняет агентство, от последствий, вызванных заражением водопроводной воды, скончались несколько человек в 2011 и 2013 годах в штатах Аризона и Луизиана.

В августе в Дагестане более 40 жителей одного из сел отравились питьевой водой.