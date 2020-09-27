Прямой эфир

В Техасе в водопроводной воде выявили опасный для мозга микроб

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителей Техаса предостерегли об опасности водопроводной воды, поскольку в ней обнаружен опасный микроб Naegleria fowleri, который поражает головной мозг. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщило агентство Associated Press.

Первоначально распоряжение о запрете потребления воды из-под крана действовало в восьми районах штата, сейчас его сохранили для округа Лейк-Джексон, где находится водохранилище. Основным источником водоснабжения Техаса является река Бразос, одна из крупнейших в стране.

Пока власти штата не объявили срок завершения работ и рекомендовали использовать водопроводную воду только для смыва в туалете.

Naegleria fowleri — одноклеточный организм, поражающий головной мозг и вызывающий менингоэнцефалит. Он встречается в пресной воде и почве, проникает в организм человека через нос, в большинстве случаев приводит к летальному исходу. Впервые, уточняет агентство, от последствий, вызванных заражением водопроводной воды, скончались несколько человек в 2011 и 2013 годах в штатах Аризона и Луизиана.

В августе в Дагестане более 40 жителей одного из сел отравились питьевой водой.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020