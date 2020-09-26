Скончался актер Театра сатиры Владимир Носачев

Актер Московского академического театра сатиры Владимир Носачев скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба театра.

«С прискорбием сообщаем о кончине замечательного актера Театра сатиры Владимира Носачева», — говорится в сообщении. Подробностей смерти актера не приводится. Место прощания и похорон также пока неизвестно.

Владимир Носачев служил в Театре сатиры с 1966 года. В числе работ артиста — роли в постановках «Укрощение строптивой», «Малыш и Карлсон», «Интервенция», «Трехгрошовая опера» и многих других.

Также он известен по ролям в фильмах-спектаклях, среди которых «Ворон», «Пощечина», «У времени в плену», «Хомо Эректус».