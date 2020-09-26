«Сочи» и «Краснодар» вничью сыграли в матче 9-го тура РПЛ

Футболисты «Сочи» вничью сыграли с «Краснодаром» в матче 9-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) в субботу, 26 сентября.

Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и закончилась со счетом 1:1. У хозяев поля отличился Кристиан Нобоа, забивший пенальти на 5-й минуте матча, у гостей — Сергей Петров (59).

Отмечается, что на 55-й минуте с поля был удален сочинский защитник Кирилл Заика. Красную карточку также получил главный тренер «Сочи» Владимир Федотов, пишет «Спорт-Экспресс».

На данный момент «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице с 16 очками, «Краснодар» находится на пятой позиции. В следующем туре 4 октября «Сочи» примет «Ростов», а «Краснодар» сыграет с московским «Динамо» на выезде.

Ранее 26 сентября сообщалось, что Петербургский «Зенит» всухую победил «Уфу» в матче девятого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Встреча состоялась на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.