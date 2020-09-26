В Москве за сутки умерли 18 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончались 18 пациентов с выявленным COVID-19. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщили в столичном оперштабе.

В общей сложности с начала пандемии в Москве умерли 5164 человека с коронавирусом.

Ранее в этот же день вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице за сутки вылечились еще 1123 человека, у которых был выявлен коронавирус. Таким образом, всего число выздоровевших горожан увеличилось до 244 006.

24 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19 в столице. В оперштабе объяснили, что ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду.

Также градоначальник порекомендовал работодателям перевести на дистанционный режим работы как можно больше сотрудников и заявил, что часть сотрудников мэрии тоже перейдет на удаленку.

22 сентября главврач ГБУЗ Москвы «ГКБ №52» Марьяна Лысенко спрогнозировала ослабление коронавируса в столице к лету 2021 года. Она отметила, что именно к этому времени появится серьезная «иммунная прослойка» за счет вакцинированного населения. По ее словам, динамика прироста числа заболевших коронавирусной инфекцией в столице может меняться, и к этому надо быть готовыми.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.