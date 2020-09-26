Киев возмутился российским Крымом в сообщении Би-би-си об авиакатастрофе

Посольство Украины в Лондоне раскритиковало статью британской телерадиокомпании Би-би-си о крушении самолета Ан-26 в Харьковской области.

Дипломаты обратили внимание, что журналисты проиллюстрировали материал картой, на которой Крым входит в состав Украины.

«Не можем поверить своим глазам», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Представители Киева выразили надежду, что Би-би-си разместил эту карту по ошибке.

Позже эта публикация исчезла с сайта телеканала, а новый материал о трагедии содержал плашку с извинениями за якобы «некорректную» карту в предыдущей версии.

Самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области накануне вечером. Известно, что на борту самолета находились 27 человек, в том числе семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек, среди них сын депутата горсовета Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Олабина. Еще один человек, находившийся на борту самолета, доставлен в больницу.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за воссоединение. Киев отказывается признавать итоги голосования и строит планы по возвращению региона.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».